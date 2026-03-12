１１日、重慶市永川区尖山村で梨の花を楽しむ観光客。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶3月12日】中国重慶市永川区尖山村で梨の花が咲き、多くの観光客が一面の春景色を楽しんでいる。 村は花見観光の中核地域で、山あいの気候を生かし、梨を中心とした特色ある果樹産業を構築しており、栽培面積は1万5千ムー（千ヘクタール）に及ぶ。地域では花を媒介とする「花見経済」と農村観光の深い融合を推進している。１１