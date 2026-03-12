スピードスケートの郄木美帆選手が11日、自身のInstagramで現役引退最後のレースの感想を語りました。ミラノ・コルティナオリンピックで3つの銅メダルを獲得し、日本女子最多の通算10個の五輪メダルを持つ郄木選手。8日に行われた世界選手権を現役最後の試合とし、総合3位と有終の美を飾りました。レース後ガッツポーズを見せ、客席でレースを見守っていた姉の菜那さん、佐藤綾乃選手、押切美沙紀さんの下へ。両手を広