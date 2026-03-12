タレントのＭＥＧＵＭＩが１２日、京都市内で行われた「ＷＯＲＬＤＡＩＦＩＬＭＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６ｉｎＫＹＯＴＯ」に、アンバサダーとして出席した。イベントのイメージカラーである紫色で染めららたパープルカーペットに、ブラックのドレスで登場したＭＥＧＵＭＩは「ＡＩに対して、疑問やこういうことができないかって、球を投げるのは我々人間なので、ＡＩと共に今までにないものをガンガン作っていって