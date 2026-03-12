3月11日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「尾守つみきと奇日常。」の森下みゆ氏による応援イラストが公開された。 イラストには蒼月草とフリーレン、マーガレットとヒンメルという組み合わせが上下に対照的な構図で描かれている。お互いを思う気持ちを感じられるイラストだ。 【応援イラスト公開】 『尾守つみきと奇日常。』の 森下みゆ先生