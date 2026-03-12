ホンダが安い。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は１１日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「オーバーウエート」から真ん中の「イコールウエート」に引き下げた。目標株価は２０００円から１６００円に見直した。二輪車が堅調との見方には変更はないものの、四輪事業の再評価には時間を要すると判断し投資判断を見直した。なお、同証券ではスズキを最も買いを推奨する「トップピック」