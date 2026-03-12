リファインバースグループが逆行高となっている。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの警戒感が強く、石油化学製品の原料となるナフサの不足が懸念されるなか、再生素材メーカーの同社に関心が向かっているもよう。なお、同社は２日に「廃プラスチック再生事業の拡大に向け、７月にポリオレフィンリサイクル事業を立ち上げ、リファインバースイノベーションセンター内