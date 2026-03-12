午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８、値下がり銘柄数は１４９５、変わらずは１６銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは鉱業、その他製品のみ。値下がりで目立つのは不動産、その他金融、水産・農林、銀行、保険、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS