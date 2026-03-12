NHK Eテレで放送中の子ども向け英語教育番組『えいごであそぼ Meets the World』の番組オリジナル曲を集めた配信ミニアルバム『えいごであそぼ Meets the World 2025-2026』が、本日3月12日より配信開始された。 参考：『えいごであそぼ Meets the World』初のベストアルバム、3月26日発売決定 『えいごであそぼ Meets the World』は、魔法使いのきゃりー（きゃりーぱみゅぱみゅ）やその仲間たちと一緒に楽しく