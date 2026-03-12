ソニーは3月12日（木）、コンテンツの真正性情報を外部共有できるサービス「Camera Verify（ベータ版）」の対応フォーマットを動画にも拡張し、報道機関向けに提供を開始したと発表した。報道機関の自社システムに組み込める「イメージ検証事前チェックSDK」についても、動画対応を開始しているという。 「Camera Verify」は、イメージ検証サイトによる検証結果を専用URLで発行し、外部に