サンワサプライは、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売している。コンパクト設計でUSB Type-C給電に対応し、電源確保が難しい環境でも柔軟に利用できる。価格は5720円。●コンパクト設計で省スペース狭いデスク周りもスッキリ同製品は軽量なABS筐体を採用した小型モデルで、置き場所を選ばず使えることが魅力。オフィスのデスク脇、テレビ裏、テレワークスペースなど、限られたスペース