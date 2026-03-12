アイ・ケイ・ケイホールディングス [東証Ｐ] が3月12日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の4.9億円に急拡大し、11-4月期(上期)計画の1.1億円に対する進捗率が447.3％とすでに上回り、さらに5年平均の86.6％も超えた。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.6％→8.0％に大幅改善した。 株探ニュース