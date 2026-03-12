鎌倉新書 [東証Ｐ] が3月12日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比28.4％増の11.6億円に伸び、27年1月期も前期比45.1％増の16.9億円に拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.9％減の2.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.4％→11.9％に低下した。 株探ニュース