12日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝159円11銭前後と、前日午後5時時点に比べ88銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円61銭前後と20銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース