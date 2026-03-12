岡山市は１１日、一人親世帯などに支給する児童扶養手当を、受給資格がない８３人に計２５７０万９４７０円を誤って支給したと発表した。システム改修による不具合が原因で、市は返還を依頼している。児童扶養手当は、必要な書類が未提出だったり不備があったりした場合に差し止められる。市は１１日、８３人に対し、支給を差し止めていたにもかかわらず、１人当たり４万２０８０円〜８３万２４４０円を誤って銀行口座に振り込