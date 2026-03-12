ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（30）が12日、自身のXを更新。整形についての私見を述べた。しなこは7日に顎の手術を受けたことを報告していた。「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます。笑」とうわさについて言及した、しなこ。「整形については、ハッキリ申し上げると、私は否定的な気持ちは一切ないです！可愛くなろうとするの努力じゃないですか？