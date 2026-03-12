東京電力福島第一原発事故から１５年の節目に、廃炉作業の実体験を描いたルポ漫画「いちえふ福島第一原子力発電所労働記」（講談社）が文庫版で復刻販売され、再び注目を集めている。廃炉の現場を作業員の目線で描いた作品は、７か国語に翻訳されて海外での評価も高い。作者の竜田一人さん（６１）は「若い世代や外国人にも、漫画を通して事故の実態を知ってほしい」と語る。（南相馬通信部薬袋大輝）竜田さんは２０１２年