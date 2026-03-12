タレントの押切もえ（46）がデザインプロデュースしたマンションが、2月末に東京・杉並区内に完成した。「古くから大切にされている公園やお寺もあって、休日散歩が楽しめそうな場所です」とアピールした。東京・西荻窪駅から徒歩7分の立地。かねて小説の執筆や絵画、デザイン業などさまざまな分野で才能を発揮しており、マンションのデザインは今回で10棟目となる。すでに申し込みが殺到しているという。押切は「外観は地域