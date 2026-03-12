1次ラウンドの全試合が終了した2026WBC。日本時間12日の試合結果を受けて、日本代表・侍ジャパンにとって難敵になると見込まれていたメキシコとキューバの敗退が決まりました。メキシコとは、前回大会の準決勝で対戦していた侍ジャパン。この試合では4回に先制3ランを浴び劣勢に追い込まれました。反撃に転じたい日本でしたが、5回には岡本和真選手の柵越えの当たりをアロザレーナ選手にジャンピングキャッチされるなど流れに乗れ