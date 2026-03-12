芸人バカリズムは現在、来年春スタートの連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』の脚本執筆に追われている。多忙のため、今年の単独ライブも中止すると発表したばかりだ。そんな中、彼の妻で、アイドルグループ「でんぱ組.inc」の元メンバー・夢眠ねむが3月5日にXを更新。《文化庁が文化なくそうとしてるのなぜすぎる》と、文化庁に疑問を投げかけたことが話題となっている。背景には、4日付の読売新聞の記事があるとみられる