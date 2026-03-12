【あっぷアリーナ！】 3月31日より提供開始 BBSSは、新しいアプリとの出会いを提供する発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」iOS版の提供を3月31日より開始する。本日3月12日より事前登録キャンペーンがスタートした。 「あっぷアリーナ！」は、同社がAptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップをもとに開発し運営するプロジェクト。Aptoide