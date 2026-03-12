普段持ち歩く財布やカードケースは、デザインだけではなく実用性も重視したいところ。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、たっぷり収納力のあるアイテムをご紹介します。プチプラながら実用性が高く、お値段以上に活躍するかも。大人が持ちやすいシンプルなデザインなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 小さめのバッグにも入れやすい2つ折りウォレット 【3COINS】「2つ折りバイ