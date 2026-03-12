なにわ男子の道枝駿佑が、3月19日発売の雑誌「non‐no（ノンノ）」5月号特別版表紙に登場。ぐっと大人な表情にハッとさせられるアップの表紙となっている。【写真】「non‐no」5月号通常版表紙は出口夏希！「non‐no」でのソロとしては3度目の登場となる道枝。混合では、「道枝駿佑の〇〇道」と題した特集ページを展開。アイドルとして、俳優としてスター街道を突き進む道枝さんが、「なにわ道」、「武道」、「俳優道」、「恋