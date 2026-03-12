◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組メキシコ１―９イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）２大会連続で準々決勝に進出したイタリア快進撃のルーツは、殿堂入りのヤンキース名将、ジョー・トーリ氏にたどりつく。メキシコを下し、８強入りを決めたイタリア代表のセルベリ監督が試合後に会見に臨み、捕手としてプレーしたヤンキース時代に、トーリ監督から受けた影響について語った。「彼がやったことは誰もが