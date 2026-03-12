◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）広島・栗林良吏投手が開幕ローテーション入りへ前進した。先発して５回５安打無失点。初回先頭の三森、筒香から連続の空振り三振を奪って滑り出すと、そのまま安定した投球を見せた。１４０キロ台後半の直球と得意のフォークに加え、カーブとカットボールもバランス良く駆使。ほとんどの打者に対してストライクを先行させた。５回は１死から３連打で満塁を迎えたが、三森を一ゴロ