◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国と激突する。ドミニカ共和国のプホルス監督は試合後に会見し、次戦の先発は、昨季フィリーズで１３勝を挙げた左腕Ｃ・サンチェスが登板することを