季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて、春限定のアフタヌーンティーセットやドリンクが発売されています☆ Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット