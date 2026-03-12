大阪市北区鶴野町１番付近の道路で１１日午前６時頃、土留め用の鋼製ケーシングが地上面に浮上する事故が発生したことについて、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（たもつ）が１２日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分、後半からフジ系）に生出演。「事故がなかったのは奇跡中の奇跡」とコメントした。大阪の繁華街・梅田で起きた予想外のハプニングは、設下水道幹線か