アメリカのトランプ大統領は、イランが封鎖を宣言している中東の石油輸送の要衝・ホルムズ海峡について、アメリカが「厳重に監視する」と語りました。アメリカトランプ大統領「我々は（ホルムズ）海峡を厳重に監視する。海峡の状況は極めて良好だ。イランの艦艇は全て撃沈した」トランプ大統領は11日、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、「我々は非常に有利な立場にある。イランの上空を自由に飛び回っている」