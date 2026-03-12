女優のMEGUMI（44）が12日、京都市内で開かれた「WORLDAIFILMFESTIVAL2026inKYOTO」（12、13日）の開幕イベントに出席。週刊文春で交際が報じられたお笑いコンビの令和ロマン・郄比良くるま（31）について、笑みを見せながら無言を貫いた。AI（人工知能）を映像制作へどう活用するかを考える映画祭。女優、プロデューサーとしてアンバサダーに就任したMEGUMI。囲み取材を終えて会場入りする際に「くるまさん