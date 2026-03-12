ENHYPEN¤ÎHEESEUNG¡Ê¥Ò¥¹¥ó¡¢24¡Ë¤¬ÆÍÁ³Ã¦Âà¤·¤¿Í¾ÇÈ¤¬Â³¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¤Ï11Æü¡ÖÂ³¤¯Í¾ÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ç¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢HEESEUNG¤Î¥½¥í²Î¼ê¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯ENHYPEN¤ò°¦¤·¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡ØENGENE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¤â¹Ô¤¦°Õ¸þ¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏHEESEUNG¤ÎÃ¦ÂàÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖENHYEPN¤¬º£¸å¿Ê¤à¤Ù¤­Êý¸þ