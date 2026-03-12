駅と高速道路の「スマートIC」が直結JR東海は2026年3月11日、「中央新幹線山梨県駅（仮称）」の安全祈願・起工式を建設予定地で開き、駅の完成イメージを公開しました。これにより、リニア中央新幹線の品川〜名古屋間の全駅が着工しました。【内観イメージ】これがリニア山梨県駅の内部ですリニア山梨県駅は、JR甲府駅から南に約7kmほど離れた単独駅となります。最寄り駅はJR身延線の小井川駅ですが、そこから約3kmほど離れて