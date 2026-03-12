◆オープン戦楽天―日本ハム（１２日・静岡）日本ハムとのオープン戦に先発した西口直人投手（２９）は５回を投げ４安打２失点の好投を見せた。初回に２点を奪われるも、２回から４回まではそれぞれ３者凡退にしとめた。５回は先頭の上川畑に右前安打を浴びるも続く山縣を二ゴロ併殺打にうちとり、続く矢沢をチェンジアップで二ゴロにしとめ７７球でマウンドを降りた。西口はトミー・ジョン手術を乗り越え、昨年２月に育成