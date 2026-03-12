１２日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ソフトバンク・小久保裕紀監督が１１年ぶりに出演。１７年に他界した母・利子さんへの感謝を話した。昨季、ホークスを日本一に導いた指揮官だが、６歳の頃は「野球が怖くてやめたかった」と回想する。女手ひとつで育ててくれていた利子さんに「勝手に野球を始めさせて、今からお父さんのところに戻せ」と発言したこともあったという。「なんていう