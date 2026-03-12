元AKB48のまりや（31）と元JR駅員のこうた（33）が、ひとつの浮き輪に乗って海遊び。こうたの脚の間にまりやが座り、水着姿で密着する様子に、霜降り明星・せいやが猛ツッコミを入れるシーンがあった。【映像】元AKB、水着姿で男性と大胆密着（全身あり）3月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#5が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る