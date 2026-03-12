巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１２日、ジャイアンツ球場で行われた３軍の全体練習に参加した。ライブＢＰでは育成の西川、石田充と対戦。４打席で２打数１安打２四球だった。昨年１０月に両股関節の手術を受け、春季キャンプは宮崎・都城の故障班で調整。「試合に出られるイメージができるまで、地道にトレーニングを続ける。ファンの皆さんの前で、元気にプレーしている姿を見せられるように頑張りたい」と意欲を見せてい