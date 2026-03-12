女優の石原さとみが１２日、都内で行われた子ども健康飲料「キリンつよいぞ！ムテキッズ」の新商品＆新ＣＭ発表会に出席した。春らしく淡い色のブラウスとロングスカート姿で登場。母親役として出演した新ＣＭについて「すっごく楽しかったです。子どもたちが元気いっぱいでパワフルだった」と回想。屋外でのロケは数年ぶりだったといい「開放感や空間がすがすがしかった」とうなずいた。２０２２年４月に第１子、２５年５