吉沢亮似と話題の俳優・ゆうと（28）が、元AKB48のまりや（31）にボートの上で熱烈キス。まりやはゆうとのキステクニックを「器用」と絶賛し、メロメロの様子を見せた。【映像】元AKB48、水着姿で男性に大胆密着（全身あり）3月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#5が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちが