昨年の帝王賞、ＪＢＣクラシックの覇者で、前走の東京大賞典で２着だったミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、かしわ記念（５月５日、船橋）を目指すことになった。田中博調教師は３月１２日、「オーナーサイドと協議した結果、かしわ記念を目標に調整していくことになりました」と説明した。