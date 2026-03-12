第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンドA、B、D組の最終戦が行われ、8強が出揃った。すでにC組の1位突破を決めている侍ジャパンの準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。ベネズエラはこの日、ドミニカ共和国との全勝対決に追い上げむなしく5─7で惜敗。3勝1敗でD組2位となり、侍ジャパンとの準々決勝での対戦が決まった。試合後、オマル・ロペス監督は日本戦の先発に