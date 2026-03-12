プロ野球の巨人と阪神が12日、共同プロジェクト「伝統の一戦〜THE CLASSIC SERIES〜」のイベント詳細と共通ビジュアルを発表しました。今季は開幕戦で巨人対阪神が実現。そして1月21日には、10年目を迎える同プロジェクトのイベントロゴが一新され、4月14日(火)〜16日(木)に阪神甲子園球場で、5月22日(金)〜24日(日)に東京ドームで開催されることも発表されていました。そして今回は共通ビジュアルと甲子園球場で行われるイベント