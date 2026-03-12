アメリカのトランプ大統領はイランとの戦いに「勝利した」と述べながら、当面は戦闘を続ける考えを示しました。【映像】「イランとの戦いに勝利した」と述べるトランプ氏トランプ大統領「我々は勝利した。早々と宣言するのは好きではないが我々は勝った。最初の1時間で決着がついた」トランプ大統領は11日ケンタッキー州で演説し、イランとの戦いに「勝利した」と主張しました。一方で「途中で撤退するつもりはなく、仕事は