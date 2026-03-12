お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が１２日、東京カルチャーカルチャーで行われた「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６」（１３日〜４月１０日まで、全国６都市）開幕宣言イベントにフリーアナウンサーの小川彩佳と登壇した。ＴＢＳの報道・ドキュメンタリー制作陣が手がける作品を上映する映画祭の開幕イベント。６回目の開催で、初回から同映画祭に関わっている太田は「毎回、秀作ぞろいですばらしい。特に今年はグッと胸に