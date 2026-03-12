Jリーグは12日、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行とトップパートナー契約を締結したことを発表した。また、あわせてJリーグオールスターのプラチナパートナー契約も締結したことが明らかになっている。契約締結の背景については、「世界が進むチカラになる。」というパーパス（存在意義）を掲げるMUFGが、「60クラブが、それぞれの地域で輝く」、「トップ層が、ナショナ