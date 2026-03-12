お笑いコンビ、ナイツが12日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。すごいと思うコンビ名を語った。オープニングで、木曜アシスタントのハリセンボン箕輪はるかが事務所ライブに出演することを報告。同じ事務所に「リンドバーグ」というコンビがいることが話題になると、塙宣之は「リンドバーグって芸人がいるの？」と既存バンドと同じ名前に驚いた。箕輪によると「リン