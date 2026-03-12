６人組アイドルグループの「ＤｅｖｉｌＡＮＴＨＥＭ．」の竹越くるみが１２日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜午前８時）に３度目のゲスト出演をした。「ＤｅｖｉｌＡＮＴＨＥＭ．」は２０２４年にメジャーデビューを果たしたアイドルグループで、竹越は過去、２度出演した時に「ラヴィット！史上、最もフォロワーの少ないアイドル」として紹介された。番組の冒頭、竹越は「初めて出演した時に４００人近くフォロワー