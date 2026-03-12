【モデルプレス＝2026/03/12】テレビ東京が3月12日、同局にて「テレビ東京 4月編成説明会」を実施。バラエティ番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」にて、タレントの前園真聖がロケ中に右足を負傷したことについて謝罪した。【写真】元テレ東・30歳フリーアナ、ウエストチラ見せドレス姿◆テレビ東京、前園真聖のロケ負傷を謝罪前園は、2月28日に行われた同番組のロケ中に事故に遭い、右膝外側半月板を損傷。同件について、コ