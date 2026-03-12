キンレイは３月５日から、春夏市販用冷凍麺の新商品３品の販売を開始している。今回は、同社のつけ麺商品が20年比で253％増と大きく伸長していることを受け、ラインアップに「魚介醤油つけ麺」「あっさり旨辛つけ麺」の２品を拡充するほか、「お水がいらない」のプレミアムラインに「お水がいらない 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん」を投入。また、「お水がいらない 台湾ラーメン」をリニューアルし２年ぶりに復活販売する。1