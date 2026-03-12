丸亀警察署 香川県警は12日、京都の自宅で大麻などが入ったレターパックなどを譲り受けたとして、京都府宇治市の理容師の男（57）を麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕しました。丸亀警察署によりますと、男は2025年9月9日頃から10月17日頃までの間に、3回にわたり岩手県の無職の男（31）から大麻などが入ったレターパックを自分の自宅に送らせ、譲り受けた疑いが持たれています。 男は「日付は覚えてい