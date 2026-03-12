タレントの鈴木奈々（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。金髪ボブにイメチェンした姿を披露した。「金髪ボブにイメチェンしました」と報告した鈴木。茶髪のボブから大胆にイメチェンし、黒いパーカを被った金髪姿を披露した。「ウィッグでイメチェンで」と種明かしし、「ウィッグって色んな髪型にイメチェン出来るから楽しいよね！」とつづった。フォロワーからは「かわいい」「似合ってます」「金髪もステキ」「優