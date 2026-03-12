新潟地方気象台が12日に発表した新潟県を含む北陸地方の1か月予報によりますと、暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。期間の前半を中心に高気圧に覆われやすいため、向こう1か月の日照時間は平年並か多く、降水量は平年並か少ない予想です。期間ごとにみていきます。＜3月14日～3月20日＞天気は数日の周期で変わりますが